Subaru - Le novità al Tokyo Auto Salon

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lasarà protagonista del2023, che si terrà dal 13 al 15 gennaio. La Casa giapponese presenterà in anteprima mondiale un esemplare della sesta generazione della Impreza personalizzato con componenti STI: non si tratta quindi di un modello sportivo dedicato, ma di una anteprima del probabile catalogo di parti speciali che sarà reso disponibile per le versioni già annunciate della Impreza. Una concept e leda competizione. Nello stand di, lapresenterà anche la concept Levorg STI Sport#, della quale, però, per il momento non sono state forniteindicazioni particolari. La Impreza e la Levorg saranno affiancate dalla BRZ impegnata nel campionato GT300 giapponese e dalle WRX NBR Challenge e WRX Rally Challenge con livrea 2023.