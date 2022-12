(Di martedì 27 dicembre 2022)si presenta nelcon una nuova batteria diTV. Se per leTV insi presenta, come sempre, una offerta molto variegata e rinnovata, per quanto riguarda il lato cinematografico non dovrebbero esserci novità particolarmente interessanti. La novità più interessante potrebbe essere ilsudcoreano Jung E di Yeon Sang-ho, già autore dell’ottimatv Hellbound. Ancora una volta, Sang-Ho punta ad un fantascientifico distopico. Le novitàper: tra ispicca il distopico “Jung E” 6The Pale Blue Eye – I delitti di West Point 10 ...

Movieplayer

... la data di uscita approfondimento Glass Onion - Knives Out, il cast del nuovo filmInfine,ha annunciato che la pellicola farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di(...Ma chi l'ha resa disponibile inil 26 dicembre 2022 Trattasi, anche questa volta, della piattaforma: la miniserie è infatti un prodotto originale del colosso diche, ... The Witcher: Blood Origin, su Netflix in streaming da oggi Streaming Netflix: i nuovi film e serie TV di gennaio 2023. Tra i film spicca "Jung E". Per le Serie TV, tornano Vikings e Sky Rojo ...Il mese di gennaio 2023 sarà davvero ricco di novità su Netflix: in programma sono in arrivo tantissimi film e serie TV da non perdere.