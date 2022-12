Stefano Pioli e Serie A umiliati dalla Fifa | uno schiaffo insensato | Infantino che dice?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il declino del calcio italiano (sul campo e a livello politico) e l'arroganza della: questi, in estrema sintesi, i due ingredienti che connotano una piccola, ma significativa vicenda. Procediamo con ordine: stiamo parlando del premio Allenatore dell'anno della IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), ossia l'organo dellache, ça va sans dire, si occupa di statistiche e record. E che, anno dopo anno, premia il mister che ha fatto meglio di tutti gli altri nei dodici mesi appena trascorsi. Nel 2021 il riconoscimento fu assegnato a Jurgen Klopp, mister del Liverpool secondo in premier League a un solo punto dal City, sconfitto in finale di Champions League del Real Madrid e vincitore in FA Cup e Coppa di Lega. Insomma, poco da eccepire: una stagione clamorosa, per il tedesco e i Reds (anche se i due obiettivi ...

Fantacalcio ®

MILANO - Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo, rispettando alla lettera il programma di rientro post mondiale che vedeva in ieri la giornata del suo ritorno a disposizione di. E da quanto è emerso, il portoghese si è presentato in condizioni fisiche strepitose , segno evidente che le ferie al caldo gli hanno fatto bene a livello fisico (dove ha sostenuto ...Il portoghese potrebbe essere impiegato nel test del 30 dicembre contro il Psv CARNAGO (VARESE) - Alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di pausa concessi dac'era anche Rafa Leao: il portoghese, come da programma, si è ripresentato a Milanello dopo la breve vacanza a seguito del Mondiale con il Portogallo, e si è subito rimesso al lavoro ... Pioli: "Sono migliorato in tante cose" Il 4 gennaio 2023 il Milan riprenderà il suo campionato in casa della Salernitana. Per quel match, Stefano Pioli dovrà sicuramente fare a meno di quattro giocatori, vale a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...