“Squalifica immediata” GF Vip 7 | rivolta contro Sarah Altobello | parole inaccettabili

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) GF Vip, i fan di Nikita Pelizon. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, lunedì 26 dicembre. Certo chi si aspettava un clima natalizio sarà rimasto deluso. Tanto per cominciare Guendalina Tavassi ha attaccato duramente via social Antonella Fiordelisi. La gieffina è risultata la preferita dal pubblico, ma la sorella di Edoardo ha messo in dubbio la veridicità del sondaggio. Effettivamente il risultato ha fatto pensare visto che recentemente la spadaccina è stata spesso criticata. “Ragazzi è uno scandalo, è veramente una cosa scandalosa – ha scritto Guendalina Tavassi – Io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi follower sono dei Bot. Poveraccia, lei poi è convinta. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti schifiamo Vittimella. Questa è la verità, non quella che si è ...