Sport | Ineos | Blanc nuovo Ceo dell' area sportiva

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - A poche ore dal suo addio al Paris Saint Germain Jean-Claudeè stato ufficializzato dacomeCeo. Dal 1° gennaio avrà il ruolo di supervisore per quanto riguarda tutti gligestiti dall'azienda, dal Nizza al Losanna passando per la Mercedes-AMG Petronas in Formula1, la squadra ciclisticaGranadiers ma anche gli All Blacks per quanto riguarda il rugby. Un ruolo a 360° che non riguarderà solo il calcio.

