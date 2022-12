Spiagge | Federbalneari lancia l’allarme e chiede un tavolo con Governo e Ue su concessioni e nuovo decreto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si è conclusa l’Assemblea Federale diItalia, alla presenza di Marco Maurelli, Presidente diItalia, insieme ai presidenti delle altre sedi regionali, da cui sono emerse tutte le criticità di un settore, quello dell’imprenditoria balneare, messa duramente alla prova dal clima di incertezza della legge sulla Concorrenza, approvata dalDraghi, ma ampiamente contestata daItalia. “La norma attuale è confusa e non garantisce né il ricambio né alcuna continuità di impresa alle aziende turistiche balneari. Inoltre è alto il rischio che si apra un contenzioso straordinario tra pubblico e privato perché non ci sono né i tempi né alcun percorso che dia certezza alle imprese e così pure il blocco degli investimenti, già da anni ormai una certezza”. “Tutto ciò non porterà alcun ...

