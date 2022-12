Spiagge | Federbalneari chiama e Gasparri risponde | “Forza Italia presenterà un emendamento per rinviare ancora le gare”

Finanza Repubblica

Per, 'negli ultimi 12 anni siamo stati vittime di ben cinque normative confuse. Non c'... Turismo, la Santanchè riapre i dossiere impianti turistici... quello dell'imprenditoria balneare, messa alla prova dal clima di incertezza della legge sulla Concorrenza, approvata dal Governo Draghi e contestata daItalia. Per Marco Maurelli, ... Spiagge, Federbalneari: su concessioni tavolo urgente Governo, Ue ... Il governo Meloni intende smontare la riforma delle concessioni balneari avviata da Draghi nell’ambito della legge sulla concorrenza che è tra l’altro uno degli obiettivi del Recovery plan. “Nella leg ...(Teleborsa) - ''La norma attuale sulle concessioni balneari è confusa e non garantisce nè il ricambio né alcuna continuità di impresa alle aziende turistiche balneari. Inoltre è alto il ...