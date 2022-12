Sorpresa | all' assemblea della Juve interviene anche Moggi | ecco cosa ha detto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sento di dire delle cose e sono venuto per tre motivi, perché non tengo molto conto di ciò che leggo sulla stampa. So come ha lavorato e sono qui per ringraziare Agnelli, 9 scudetti non si vincono ...

Adnkronos

...è accompagnato da un video girato dal collaboratore di lunga data Kunography prima dello show'... "Let Go" segue la release adi "No More Leaks" . Con i brani "One Up", "Bumpy Johnson", e i "......industria è riuscita a produrre serie tv che potessero reggere il confronto con le tante fatte'... Noi ha copiato pedissequamente l'originale, sacrificando l'effettoe inducendo lo ... Juve, Moggi a sorpresa in assemblea: accolto da un applauso (Adnkronos) – Accolto da un applauso, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a sorpresa all’assemblea dei soci della Juventus. “Sono qui per ringraziare Andrea Agnelli ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...