Sky | ascolti record per Serie B e Premier League | Boxing Day da favola

Sky Sport

Allo Stadio San Nicola per Bari - Genoa erano presenti ben 48.877 spettatori, altri 176 mila medi e 624 mila unici hanno seguito la gara sui canali, la partita più vista della stagione, insieme a ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Grandiper la Serie B . Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lega cadetta che prende in esame i numeri di, il boxing day ha riscontrato tantissimo interesse tanto da aver raggiunto ... Ascolti al top su Sky per il Boxing Day di Serie B e Premier League La mia ombra è tua: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,15. Tutte le info ...Nel Boxing Day di ieri numeri da record per i canali Sky: i match di Serie BKT e Premier League in onda nella giornata di Santo Stefano sono stati seguiti da oltre 1 milione di spettatori ...