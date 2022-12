Sissi 2 | anticipazioni 28 dicembre 2022 | l' Austria sull' orlo di una guerra

(Di martedì 27 dicembre 2022)2 prenderà il via mercoledì 28con la messa in onda dei primi due episodi. In questo primo appuntamento, l'Imperatrice darà alla luce l'erede al trono Rudolf, ma la gioia durerà poco visto che Bismarck minaccerà Franz di trascinare l'in. A quel punto, la donna partirà per una missione diplomatica ed incontrerà il Conte Andrassy, ma rischierà di essere uccisa dai ribelli.2, prima puntata 28: Bismarck minaccia Franz di trascinare l'inLa prima puntata della seconda stagione disi aprirà con una scena molto bella e coinvolgente. L'imperatrice, infatti, dopo aver superato la morte dell'amata figlioletta Sofia, darà alla luce Rudolf, l'erede al trono ...

Tvpertutti

- Destino di un'Imperatrice , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico del 1957 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav ...la giovane imperatrice , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico del 1956 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Vilma Degischer, Gustav Knuth, ... Sissi 2, quando va in onda Anticipazioni, numero puntate e cast Sissi seconda stagione la serie tv evento di canale 5: trama, promo Mediaset e quando in tv. Il racconto d'amore di Sissi e Franz.