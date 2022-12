Siracusa | rubano 80 chili di melanzane e scappano | fermati dai carabinieri

Nuovo Sud

Agenti delle Volanti hanno denunciato adue cittadini polacchi di 26 e di 29 anni per furto aggravato di ortaggi. I due sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza mentre erano intenti a portare via melanzane in un terreno nei ...Agenti delle Volanti hanno denunciato due cittadini polacchi, rispettivamente di 26 e di 29 anni, per il reato di furto aggravato di ortaggi a. In specie, i due venivano sorpresi da un addetto alla vigilanza, nel pomeriggio del 24 dicembre scorso, mentre rubavano melanzane da un terreno agricolo sito nei presi di Contrada Capo Muro ... Siracusa, rubano melanzane in un'azienda: inseguiti e bloccati due ... I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato due soggetti, un pregiudicato mazarese di 35 anni e una donna di 87 anni rispettivamente per i reati di furto aggravato e ricettazione ...Denunciati due cittadini polacchi, di 26 e 29 anni, per il reato di furto aggravato di ortaggi. I due sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza, nel pomeriggio di sabato, mentre rubavano melanz ...