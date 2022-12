Sevilla FC | l’impegno necessario di Acua per il Siviglia

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-27 14:35:37 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: El’allenatore dell’argentino Giorgio Sampaoliconta già da ieri pomeriggio con gli internazionali che per il riposo dopo il mondo Non si erano ancora uniti alle sessioni di formazione. Questi sono i casi dei marocchini Yassine Bono Y Youssef En-Nesyri e due dei tre campioni in Qatar con Argentina: MarcosY Gonzalo Montielmentre a Papà Gomez Non è stato visto con il gruppo mentre tornava al lavoro. Buenos Aires infortunio nella Coppa del Mondo ed è stato sostituito nella partita della fase a gironi contro Australia per un problema di caviglia. UN mondo che ha lasciato altri due ferito: Thomas Delaney Y alessio tells, entrambi con disturbi di lunga durata. Uno dei dubbi nella ripresa della competizione era lo stato di Marco ...