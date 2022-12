Severed Steel | gioco gratis del 27 dicembre su Epic Games

Leggi su pantareinews

(Di martedì 27 dicembre 2022) I regali di Natale dinon sono ancora finiti anche se ormai Natale è passato e andiamo verso l’ultimo giorno dell’anno, oggi, e per 24 ore dalle ore 17, dall’Store potrai scaricare. Come lo scorso anno,nel periodo natalizio offre giochiper PC Windows ogni giorno fino al 6 gennaio 2022. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se ilti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochimessi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi su...