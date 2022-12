Severed Steel è ora gratis su Epic Store!

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quest’oggi sull’Games Store potrete trovare, uno sparatutto in prima persona caratterizzato da ambienti distruttibili e tanta azione Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un giocograzie adGames ma, ora che il natale è alle porte, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 29 dicembre infatti potrete ricevere ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovaresull’Games Store, uno sparatutto in prima persona caratterizzato da ambienti distruttibili e tanta azione. L’Store vi farà provareil divertente gameplay di...

Multiplayer.it

Il nuovo gioco gratuito nell' Epic Games Store nell'ambito delle offerte natalizie è, FPS veloce con protagonista un'abile tiratrice, sviluppato da Goblinz Studio: è sullo store fino alle 17:00 di domani 28 dicembre , quando sarà disponibile un nuovo gioco gratuito. Qui ...Anche oggi, martedì 27 dicembre, Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis in versione PC, ma solo per le prossime 24 ore. Si tratta questa volta di, uno sparatutto in prima persona sviluppato dal team Greylock Studio e pubblicato da Digerati nel settembre 2021. Un titolo dalla natura single player, caratterizzato da un'azione ... Epic Games Store: Severed Steel è il gioco gratis del 27 dicembre ... Quest'oggi sull'Epic Games Store potrete trovare gratis Severed Steel, uno sparatutto in prima persona frenetico e spettacolare.Epic Games Store è pronto a regalarci un nuovo gioco gratuito per PC. Oggi, 23 dicembre 2022, abbiamo modo di reclamare una copia di Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG… Leggi ...