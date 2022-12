Serie B | diciannovesima giornata | cosa è successo nel Boxing Day

Sky Sport

Il tabellino e le pagelle di Bari - Genoa, match valido per lagiornata diB 2022/23. Match spettacolare al San Nicola tra le due formazioni, con 50mila tifosi sugli spalti, che però non bastano ai galletti per portare a casa la vittoria: 1 - ...Non bastano i quasi 50mila spettatori del San Nicola per il Bari, i galletti escono sconfitti dal match casalingo contro il Genoa valido per lagiornata del campionato diB 2022/2023 . Pronti, partenza e gol in Puglia, con gli uomini di Gilardino che trovano subito il vantaggio con l'ex Puscas, che inizia a centrocampo l'... Serie B, risultati 19^ giornata: vincono Reggina e Cagliari La squadra di Grosso batte la Ternana per 3-0 e chiude il girone d'andata in testa. Serie B, il Frosinone al comando al giro di boa. Nel primo posticipo serale della 19ª giornata di Serie B, il Frosin ...Ascoli Calcio, in casa un punto di media a partita. Solo una vittoria nelle ultime 8 gare - picenotime.it - IT ...