Serie A | calciomercato invernale in Serie A | alti | bassi e voci

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-27 18:16:16 Calcio italiano: Elui MercatodellaA italiana È regolato dalle stesse date del resto dei principali campionati europei. Inizia il 2 gennaioprimo giorno lavorativo del nuovo anno 2023, e si conclude il 31 dello stesso mese. In questa occasione sarà senza dubbio segnato da la disputa dei Mondiali in Qatar e cosa questo ha significato come grattacapo dover fermare la competizione per un mese anche in Italia non importa quanto la Squadra Azzurra salterà l’appuntamento asiatico. Alcune squadre si avvicineranno come un mercato più trascendentale di quanto ci si potesse aspettare per provare a ridirigere una rotta che non è stata quella desiderata nella prima parte di stagione. Altri, invece, se la saranno cavata meglio e basta apportare piccole modifiche. Il arrivo di Memo Ochoa a Salerno dopo essere ...