Serbia sul piede di guerra | le forze armate al confine con il Kosovo Video

...è quello che è comparso nella notte tra il 26 e il 27 dicembre al confine trae Kosovo. A riferirlo è l'emittente radiotelevisiva serba Rts . A Mitrovica Nord , la barricata è stata eretta...Ricordano che ogni volta che sono state aperte miniere d'oro e di rame in, Romania e Turchia ... L'azienda non ha risposto alle domande poste dai media localitema. Nel 2019, ad eccezione di ... Tensioni Kosovo-Serbia. Le truppe di Belgrado in stato di massima allerta Il capo di stato maggiore dell’esercito serbo, Milan Mojsilovic, ha proposto il dispiegamento di truppe al confine con il Kosovo, dove resta altissima la tensione a causa dei blocchi… Leggi ...Sui social il video di scontri con spari. Per Pristina coinvolti militari Kfor. La Forza a guida Nato: “Stiamo indagando sull’accaduto” Vai alla Fonte della Notizia: Tensione tra Serbia e Kosovo: Belg ...