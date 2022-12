Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilha ripreso gli allenamenti acon una, di seguito il report ufficiale del club: Dopo la sosta natalizia, ilha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-,16esima giornata di Serie A (ore 20.45) La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Di seguito allenamento aerobico e partita a campo ridotto.Sirigu ha svoltocol gruppo. Lavoro personalizzato sul campo 1 per Demme.

