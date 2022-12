Secondo il Sole 24 Ore viviamo sommersi da offerte di lavoro | siamo noi che non li vogliamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Confindustria torna alla carica con uno dei suoi tormentoni. Non si trovano lavoratori, annuncia oggi in prima pagina il giornale degli imprenditore Il24 Ore. “Assunzioni, il 41% non si trova”, titola lapidario il quotidiano citando i dati dell’indagine Unioncamere – Excelsior. Leggendo l’articolo viene da pensare di vivere in un paese in cui fioccanodie le aziende inseguano per strada giovani e meno giovani supplicandoli di accettare le loro proposte. Il giornale ci spiega che i settori più colpiti sono la meccanica, commercio e riparazione di veicoli, industria del legno e del mobile, costruzioni e servizi informativo. Il Nord Est è l’area dove il problema è più sentito, seguito dal Nord Ovest e dal Centro. C’è poi una carenza di autisti di Tir, ne mancano 17mila nei prossimi 2 anni e “Il trasporto rischia lo ...