Sci | Bassino | ' sto sciando bene e i risultati arrivano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Semmering, 27 dic. -(Adnkronos) - “Sono molto contenta di questa seconda manche. In realtà era molto più sciabile rispetto alla prima, è venuto fuori un terreno un po' più di duro e bello: ho trovato un feeling migliore, anche se comunque è stata difficile da spingere perché non c'era molta curva e bisognava proprio andare in giù quasi senza rispetto. Sono contenta nel complesso di come sta andando. Sono felice, avevo iniziatoe so che sto: devo farlo sempre e alla fine i". Queste le parole di Martadopo il terzo posto nel gigante di Semmering. "Domani faremo una bella ricognizione e poi il mio appoggio sarà il solito dello sciare nel modo giusto, con le spinte giuste. Sono molto soddisfatta di come sta andando, anche se nella prima manche ...