Sci alpino | Mikaela Shiffrin torna alla vittoria in gigante | “Seconda manche selvaggia | ho spinto molto forte”

(Di martedì 27 dicembre 2022)conferma il trend positivo di St.Moritz e vince lo slalomdi Semmering, valevole come recupero della gara cancellata a Soelden. La fuoriclasse statunitensesul gradino più alto del podio tra le porte larghe dopo un digiuno di 371 giorni, allungando ulteriormente in testaclassifica generale della Coppa del Mondo di sci2022-2023. 78° successo nel circuito maggiore per la nativa di Vail, che si porta a -4 dal record femminile all-time detenuto dconnazionale Lindsay Vonn. La quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo, dopo aver dominato la prima, si è difesa egregiamente nelladiscesa resistendo al tentativo di rimonta della slovacca Petra Vlhova e dell’italiana Marta ...