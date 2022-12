Sci alpino | Marta Bassino ottiene il miglior risultato in carriera a Semmering | pettorale rosso in gigante confermato!

(Di martedì 27 dicembre 2022) Questione di feeling. Sulle nevi diaveva sempre fatto fatica a esprimere il proprio talento e non a caso, ai nastri di partenza deldell’appuntamento austriaco di Coppa del Mondo, il suoera stato un quinto posto nel 2016. Per l’azzurra si tratta del terzo podio stagionale, dopo il secondo posto di Killington e il primo del Sestriere sempre tra le porte larghe. Risultati che hanno permesso all’azzurra di conservare ilin qualità di leader della classifica di Coppa del Mondo di specialità con 240 punti, con 50 punti di margine sulla slovacca Petra Vlhova (190) e 58 sulla svizzera Lara Gut-Behrami (172), al pari della svedese Sara Hector. Per la ventiseienne di Borgo San Dalmazzo una ...

Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. La statunitense ha dominato la prima manche e poi ha ben gestito lo sforzo nella seconda, riuscendo a trionfare sulla neve austriaca con il tempo complessivo di 2:07.18. La fuoriclasse ...MARTA BASSINO: 'STO SCIANDO BENE E DEVO SEMPRE FARLO' PERCHÈ È STATA SQUALIFICATA VALERIE GRENIER