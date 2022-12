Sci Alpino | Bassino terza in Coppa del Mondo | “Inizio ottimo | domani altra chance”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Semmering – Mikaela Shiffrin ha vinto di prepotenza il primo dei due giganti femminili didelin programma a Semmering (recupero di quello cancellato a Soelden). La statunitense è stata brava ad amministrare il vantaggio ottenuto alla fine della prima manche – dove aveva letteralmente fatto il vuoto dietro sé –, terminando con il tempo complessivo di 2’07”18. Per la nativa del Colorado si è trattato del quinto sigillo sulla pista austriaca, che significa anche la settantottesima vittoria in carriera (15esima nella specialità) e del podio numero 125. Seconda a 13 centesimi una scatenata Petra Vhlova: la slovacca ha messo in scena una prova super nella seconda run sulla “Panorama”, rimontando ben 60 centesimi a Shiffrin per conquistare il sessantaduesimo podio sul massimo circuito. Straordinaria Marta, ...

OA Sport

- 11 marzo 2022 gigante Are: secondo posto. - 20 marzo 2022 gigante Courchevel/Meribel: secondo posto.Una buona mattinata per i colori azzurri a Semmering, dove nel gigante di Coppa del mondo femminile Marta Bassino è nuovamente salita sul podio con il terzo posto, e Federica Brignone è riuscita a ... Sci alpino, perché è stata squalificata Valerie Grenier: cosa è successo a Semmering e cosa cambia per Bassino e Brignone Dopo il terzo posto ottenuto nel gigante femminile di Semmering, Marta Bassino ha commentato la sua prestazione guardando alle prossime gare.Si sono già affrontate in Supercoppa ed Eurolega e dopo lo Scudetto vinto dall’Olimpia Milano, in questa stagione s’è invece sempre imposta la Virtus Bologna.