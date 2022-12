Schumacher | sorpresa incredibile | l’annuncio sconvolge tutti gli appassionati

(Di martedì 27 dicembre 2022) Arrivano notizienti riguardo il futuro di, a vuotare il sacco è stato proprio uno dei membri attualmente vicinissimi al pilota PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono in tantissimi i fans della formula1 che non hanno abbandonato le speranze di rivedere Micktornare in griglia di partenza dopo la pesante bocciatura Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion.it

...al terzo posto assoluto della classifica relativa ai piloti con più vittorie all'attivo in F1 dietro a Lewis Hamilton e a Michael. Nico Rosberg invece ha deciso di ritirarsi aal ...Certo, si parla di unarelativa, perché il britannico ha già fatto vedere talento in ... il giorno dopo era già a provare la Haas, andando più forte di Mick. Strana storia quella di ... Haas, numeri a sorpresa: in gara Schumacher batte Magnussen 10-6 Arrivano notizie sconvolgenti riguardo il futuro di Schumacher, a vuotare il sacco è stato proprio uno dei membri attualmente vicinissimi al pilota ...Al broadcast della F1 Beyond the Grid, Toto Wolff, team principal Mercedes, ha parlato di Lewis Hamilton e del campionato 2023: "Per Lewis è stata una stagione estremamente ...