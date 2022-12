Sara Khadim al-Sharia ha partecipato ai Mondiali di scacchi in Kazakistan senza indossare l’hijab

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lasta iranianaal-haal Campionato mondiale diin, il velo che per le donne iraniane è obbligatorio. La foto che la ritraehijab è diventata subito molto popolare sui social dopo essere stata pubblicata il 26 dicembre su Twitter dalla giornalista Elham Yazdiha di Iran International. Da quando nel Paese sono iniziate le proteste, ormai più di 100 giorni fa, in seguito alla morte di Masha Amini, nonil velo in pubblico è diventato un noto gesto di protesta contro il governo iraniano che risponde con la repressione delle manifestazioni e la violenza contro chi ...

