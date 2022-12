Sara Khadem | la campionessa di scacchi iraniana che gioca il mondiale senza hijab

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ha preso il via il 26 dicembre ad Almaty, in Kazakistan, il Campionato del Mondo rapid di. Una cinque giorni che vede gareggiare nelle due categorie – Open e femminile – gran parte dei nomi migliori, tra cui l’italiano Sabino Brunello. Come si legge su OA Sport, a creare scalpore è stato un fatto interno al torneo, ma legato a eventi che ne sono al di fuori. Latrice, in solidarietà con le altre proteste divampate in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, non ha indossato l’durante le sue partite. Vi raccomandiamo... Elnaz Rekabi, dopo aver gareggiato, è scomparsa Da lunedì 18 ottobre non si hanno notizie della scalatrice ...

An Iranian chess player has reportedly participated in an international chess event sans hijab as a sign of solidarity for the ongoing Mahsa Amini protests in her country. Recently several sportswomen ...La campionessa di scacchi iraniana Sara Khadim al-Sharia ha partecipato al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza il velo obbligatorio.