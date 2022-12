Santa Marinella | contro zozzoni e malamovida arriva un nuovo sistema di telecamere

lextra.news

... adi Selinunte, frazione balneare di Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove aveva ... E solo poche ore prima, nel piccolo comune diMaria del Molise, in provincia di Isernia, Irma ...Passeggiata prenatalizia per il, che torna da Carbognano con quattro gol segnati (a zero) e tre punti in tasca, che valgono il quarto posto solitario in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Aranova. ... Santa Marinella, in arrivo nuove telecamere per la videosorveglianza "Saranno monitorati tutti i punti sensibili di Santa Marinella e Santa Severa, già individuati attraverso dei sopralluoghi effettuati in precedenza con la supervisione delle forze dell'ordine" ...Passeggiata prenatalizia per il Santa Marinella, che torna da Carbognano con quattro gol segnati (a zero) e tre punti in tasca, che valgono il quarto posto solitario in classifica, a quattro lunghezze ...