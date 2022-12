Sanremo 2023 | una famosa conduttrice Mediaset ha rifiutato l’invito di Amadeus | ecco chi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una notahadi salire sul palcoscenico del teatro Ariston per la prossima edizione del Festival di. Silvia Toffanin, volto di punta di Canale 5, ha preferito declinaredi, conduttore, nonché direttore artistico della kermesse canora più importante d’Italia. L’indiscrezione, che a primo acchito poteva sembrare una fake news, è stata confermata attraverso un comunicato ANSA. In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di, fontiprecisano che ladi Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero chein questi casi non ha problemi a ...

Festival di, Madame nella bufera: la cantante indagata per 'falsi Green Pass' Il Festival diè alle porte e, come ogni edizione che si rispetti, non mancano le polemiche. Una, in ...Amadeus: Madame 'ad oggi è in gara a' . 'Abbiamo appreso dell'indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa ...concerto di Capodanno al Circo Massimo 'Rome Restarts' ...Mediaset ha fatto sapere in una nota che Silvia Toffanin ha declinato l'offerta di Amadeus per fare da co-conduttrice di Sanremo ...Amadeus si è es sulle indagini che coinvolgono Madame, indagata per aver falsificato le vaccinazioni anti-Covid per ricevere il green pass ...