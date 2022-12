Sampdoria | i tifosi si stringono intorno a Vialli | esposto uno striscione fuori dalla clinica

Leggi su sportface

Gianluca non sta vivendo un periodo facile per colpa della malattia che ha ripreso a tormentarlo proprio in occasione delle festività natalizie. L'ex calciatore, che sta lottando con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas, non è però da solo. Tutto il mondo del calcio (e non solo) gli sta infatti mostrando solidarietà e vicinanza a suon di parole e azioni. Particolarmente bello il gesto di alcuni del 'Club of England', che hanno affisso uno all'esterno della in cui è ricoverato. 'Forza Luca' si legge, su sfondo blucerchiato.