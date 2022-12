Salernitana | obiettivo Nicolussi Caviglia per gennaio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Laha messo nel mirino Hans, centrocampista del Sudtirol di proprietà della Juventus Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha individuato in Hansil rinforzo perfetto per il calciomercato di. Il centrocampista di proprietà della Juventus si è messo in luce nei primi mesi di prestito al Sudtirol in Serie B. Il calciatore gradirebbe il traferimento nel massimo campionato ed è il primo nome della lista dei granata per rinforzare il reparto mediano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

L'di tutti e tre è quello di recuperare dai rispettivi problemi muscolari e poter essere convocati e a disposizione del mister in vista della sfida contro ladal 4 gennaio.Calciomercato Torino, si segue Makengo per l'estate, mentre a gennaio l'è Boloca, su cui ci sono anche Sassuolo eIl Torino è pronto a buttarsi sul mercato per cercare i rinforzi richiesti da Juric. I Granata continuano a seguire Makengo, ma secondo ... Milan, allenamento personalizzato per 3 infortunati: obiettivo ... Manca poco più di una settimana la ritorno in campo del Milan, che il prossimo 4 gennaio sarà ospite della Salernitana all'Arechi nella prima gara del 2023. Secondo quanto ...SALERNO - Sondaggio della Salernitana per l’attaccante franco-algerino Andy Delort (31), legato fino al 2024 al Nizza. La notizia, riportata da Nice-Matin, conferma le riflessioni del club di Iervolin ...