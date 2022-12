Sale la tensione tra Kosovo e Serbia | le truppe di Belgrado in stato di massima allerta

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le forze armate dellasono indi, stando a quanto annunciato dal ministro della Difesa Milos Vucevic. Secondo quanto riportato dai media a, la decisione è stata presa per fronteggiare le minacce crescenti delle autorità di Pristina. I timori riguardano in primo luogo il rischio che possano essere rimossi i blocchi stradali e le barricate che i serbi locali attuano da 17 giorni nel nord delper protesta contro l’arresto ritenuto ingiustificato di tre serbi e per la presenza di massicce forze di polizia e forze speciali kosovare. La, ha detto il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic, è pronta a intervenire in caso di attacco del. Poi, ha aggiunto: “Noi siamo per la pace e il dialogo, ma se si ...