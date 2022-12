Saldi invernali 2023 | da Lazio a Liguria ed Emilia Romagna | date regione per regione

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Isi avvicinano sempre di più. Per l’anno in arrivo, ricorda Confcommercio, la data di inizio è il 5 gennaio per la maggior parte delle regioni. Da Roma eedLombardia, ecco leper. Abruzzo – 5 gennaio(per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Basilicata – Dal 2 gennaio al 2 marzocon divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei. Calabria – Dal 5 gennaio al 6 marzocon divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei ...

Sky Tg24

Manca infatti sempre meno ai2023 , che, come riportato da Confcommercio , rimangono un momento molto atteso dai consumatori, nonostante il periodo di grande incertezza. Dai ...Superato il Natale, è arrivato il momento dei. In Valle d'Aosta la data ufficiale di inizio sarà martedì 3 gennaio 2023 , come annuncia Confcommercio in un comunicato stampa. "Isono un momento sempre atteso e rappresentano ... Saldi invernali 2023, quando iniziano e quando finiscono: calendario regione per regione Saldi invernali 2023, manca una manciata di giorni. In molti per i regali di Natale hanno approfittato del blackfriday o di offerte spot dei commercianti, ma ci saranno tanti che tra… Leggi ...(Adnkronos) – I saldi invernali 2023 si avvicinano sempre di più. Per l’anno in arrivo, ricorda Confcommercio, la data di inizio è il 5 gennaio per la maggior parte delle regioni. Da Roma e Lazio a Li ...