Sabato 31 dicembre alle 00 | 15 una nuova puntata di Basket Zone su DMAX con ospite Giampaolo Ricci

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si sono già affrontate in Supercoppa ed Eurolega e dopo lo Scudetto vinto dall’Olimpia Milano, in questa stagione s’è invece sempre imposta la Virtus Bologna. Ora c’è l’andata di regular season, lunedì 2 gennaio20:30 in chiaro su NOVE, che apre un anno di grandee di grande sport per le reti di Warner Bros. Discoveryaspettando gli Australian Open di tennis, i Mondiali di sci alpino e tutte le corse di ciclismo World Tour in diretta su Eurosport e streaming discovery+. Virtus-Olimpia, o Bologna-Milano, non è solo una partita, è la partita fra le due superpotenze delitaliano che, fra ritorno di Eurolega e campionato (19 marzo) e un possibile confronto in Coppa Italia (Final Eight di Torino dal 15 al 19 febbraio in diretta integrale su Eurosport) sono al “minimo giro di boa” dei loro scontri diretti. Appuntamento ...