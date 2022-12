Russia | Lavrov accusa la Casa Bianca | ' Vuole una guerra lunga e violenta'

(Di martedì 27 dicembre 2022), il ministro degli Esteri Sergheicontinua a scaricare la responsabilità dellain Ucraina lontana da Mosca. "Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per prore il conflitto in ...

... che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo", ha detto. "Se tali ... "Il corso politico dell'Occidente, che mira alla totale repressione della, è estremamente ...Sergheiminaccia ancora l'Ucraina. 'Il nemico è ben consapevole delle nostre proposte sulla ... Vogliamo l'eliminazione delle minacce alla sicurezza dellache include i nostri nuovi ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev punta a un vertice di pace entro febbraio. Lavrov: "Dal Pentagono ... I commenti del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov parlano di minaccia nucleare e minacce di "decapitazione" del Cremlino ...Russia, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov continua a scaricare la responsabilità della guerra in Ucraina lontana da Mosca. «Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto in ...