Russia | da guerra civile in Usa a crollo Ue | l”oroscopo’ 2023 di Medvedev

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ue, dilaniata dallatra il quarto Reich e la Francia. Su Twitter, con una serie di post, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitrybutta giù una lista di previsioni personali per il. “A Capodanno, tutti si dedicano a fare previsioni – scrive – Molti avanzano ipotesi futuristiche, come se facessero a gara per individuare le più azzardate e persino le più assurde. Ecco il nostro umile contributo”. “Cosa può succedere nel: 1. Il prezzo del petrolio salirà a 150 dollari al barile e il prezzo del gas supererà i 5.000 dollari per 1.000 metri cubi – scrive – 2. Il Regno Unito rientrerà nell’UE. 3. L’UE crollerà dopo il ritorno del Regno Unito; l’euro non sarà più utilizzato come valuta dell’UE”. E ancora: “4. La Polonia e l’Ungheria occuperanno le ...