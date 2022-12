Ronaldo e quella villa da 21 milioni di euro | maggiordomi e cuochi con mega stipendi

Calciomercato.com

...che ci ha puntato fortemente dandogli persino la maglia numero 7 di un certo Cristiano. ... Come evidenziato da 'ElNacional.cat' l'idea dei 'blancos' sarebbedi liberarsene prima con il ...Una vicenda sconcertante, ancor più didell'ex calciatore Daei, che citato da Iran ... Poi nel settembre 2021ha stabilito il nuovo record. Ronaldo e quella villa da 21 milioni di euro: maggiordomi e cuochi ... Con l'arrivo del calciomercato invernale, molti club in giro per il mondo sono alla ricerca delle giuste opportunità per rinforzare la propria rosa, magari a costi contenuti. Ecco perchè, come ogni an ...È una Dawn decappottabile, l’ultima supercar che il campione portoghese ha ricevuto in dono per Natale dalla compagna Georgina Rodirguez ...