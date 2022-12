Romina Power in versione casalinga | come ha trascorso le feste

(Di martedì 27 dicembre 2022) Molto attiva sui propri social,non ha disdegnato di dedicarsi ai suoi fan anche durante le festività natalizie. L’artista statunitense, naturalizzata italiana da ormai diversi anni, ha difatti condiviso un tenerissimo post, mostrandosi in unapiù: ecco il look sfoggiato.è una delle personalità più amate dello spettacolo. In coppia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Liberoquotidiano.it

Una incursione nella vita privata di Albano Carrisi che escluderà, però, la sua prima mogliee i figli di primo letto, per la grande delusione di quei (molti) fan che fanno ancora il ...In Italia ne conosciamo la versione di Al Bano e. C'è persino un sito dedicato che indica tutte le versioni: sono 320, più una sessantina solo musicali e diverse tradotte in altre lingue. "Romina Power e i figli esclusi": Al Bano e Lecciso, lo schiaffo Carrisi sceglie Loredana Lecciso e Jasmine e fa fuori dal nuovo progetto l’ex moglie e gli eredi più grandi Il 2023 è sempre in tv per Albano Carrisi. Nei prossimi mesi andrà in onda su Real Time una ...Al Bano si è visibilmente commosso nel sentire il discorso di Romina Power. Ecco cosa è successo e perchè queste parole lo hanno toccato.