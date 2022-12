Roma | stazione Termini da record | quattro furti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ormaiè un Far West, dove tutti i turisti devono guardarsi bene da personaggi loschi che tentano di rapinarli o addirittura compiere violenze. Non lo diciamo per sminuire l’immagine della principaledi, ma bensì per segnalare la grave mancanza di sicurezzavie esterne della famosa fermata ferroviaria.24 ore, avvenuti tra via Daniele Manin, via Farini e la famosa piazza dei Cinquecento. Icasi di furto nei pressi dellaI poliziotti del commissariato Viminale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un italiano di 20 anni gravemente indiziato del reato di rapina. Questi, pochi giorni prima, ...

ilmessaggero.it

... nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, allaTermini , in piazza dei Cinquecento, raccontando di essere stata, poco prima, palpeggiata da un uomo. La pattugliaAppia ha ...... un terzo all'incrocio tra l'Aurelia, via Scalo Merci e via Chiappori e un quarto all'incrocio successivo: quello tra Aurelia e via della. L'ultimo sarà attivato tra viae via Chiappori. Roma, molestata di notte alla stazione Termini riconosce il suo aggressore e lo fa arrestare ROMA - Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno intensificato i servizi antidroga che hanno permesso di arrestare 4 persone per reati inerenti agli stupefacenti. In partic ...“Caro Babbo Natale, fai che il servizio della Roma-Lido migliori con l’anno nuovo”. Scherzosamente, crediamo sia stato questo il desiderio da far realizzare a Santa Claus in vista delle festività nata ...