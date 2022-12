Roma | rubato il manifesto in ricordo di Alessia Sbal La mamma | “Me l’avete uccisa di nuovo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 dicembre 2022) ‘Indi’ con la foto della 43enne travolta esul Grande raccordo anulare agli inizi di dicembre. Si tratta dello striscione, posizionato proprio sul GRA per non dimenticare, scomparso all’improvviso proprio nel giorno di Natale lasciando la famigliasgomenta. “Riportatelo a posto” hanno chiesto i familiari di, lanciando un appello ai ladri. Il dolore delladiUn fatto inspiegabile, visto che non è stata l’Anas a rimuovere lo striscione. Un altro dolore per ladiche ha dichiarato: “Su quelc’era il sorriso di. Me lo hanno strappato di. Il 23 ero andata a portare i fiori e c’era, ...