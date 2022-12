Roma-Frattesi | le ipotesi giallorosse per il rinforzo a centrocampo | le ultime

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lanon molla Davidedel Sassuolo e avrebbe diverseper poter arrivare al centrocampista Lanon molla Davidedel Sassuolo e avrebbe diverseper poter arrivare al centrocampista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dalle condizioni di Wjinaldum. Dovesse recuperare per il neroverde si ragionerà per l’estate mentre in caso contrario i giallorossi potrebbero volerlo già a gennaio. Con il 30% sulla futura rivendita laha in mano un possibile sconto sul cartellino del giocatore, oltre ai giovani Bove e Volpato che potrebbero prendere il treno direzione Sassuolo. La valutazione è sui 30 milioni cifra che si può limare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

