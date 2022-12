Roma | chiude la storica libreria Odradek I clienti rispondono all' appello di Mentana - Cultura

Dopo 25 anni di attività nel centro storico capitolino, il 6 gennaio la chiusura. Il ministro Sangiuliano promette una legge sul libro per imporre affitti a 'prezzi agevolati ai titolari di librerie". ...La polacca precede Jabeur e Pegula, Trevisanil 2022 al 27° posto- Immutata da un po' la top 10 della classifica Wta, che vede sempre al comando la polacca Iga Swiatek con più del doppio dei punti sulla tunisina Ons Jabeur. Terza la ...Dopo 25 anni di attività nel centro storico capitolino, il 6 gennaio la chiusura. Il ministro Sangiuliano promette una legge sul libro per imporre affitti a "prezzi agevolati ai titolari di librerie”.Procedono i preparativi in vista del Capodanno a Roma. Non solo i mezzi pubblici potenziati, ma anche una serie di modifiche al traffico per allestire il palco al Circo Massimo, già dal 30 dicembre. I ...