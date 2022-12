Roma | accende il camino e brucia 20 mila euro di buoni postali nascosti dal marito

(Di martedì 27 dicembre 2022) Scene di fantozziana memoria a Monteverde, dove la moglie di un signore ha acceso ilto, erroneamente, 20di. Infatti, ilaveva nascosto il tesoretto dentro al, probabilmente impaurito dei tanti furti che avvenivano, e rimangono tali, nel suo quartiere. Questo Natale però si era scordato di cambiargli posto, vedendo così i famosiandare in fiamme neldi casa. Iti neldi casa a“Quando ho visto le fiamme, mi sono detto: ‘E’ finita’. Stavo letteralmente per svenire: i risparmi andati letteralmente in fumo”. Aveva nascosto ...

ilmessaggero.it

José viene da un lungo silenzio, che ha preoccupato i tifosi della, accesi dalle sue doti ... Wijnaldum sta tornando, ma chissà come; il mercato non si, Frattesi sarebbe la ciliegina a ...Troppo rumore, dicono gli abitanti diNord insonni alle 7 del mattino per colpa dello show di Fiorello . Una protesta unanime di chi ...con i "Brividi" sanremesi di Blanco e Mamohood siuno ... Roma, accende il camino per Natale: brucia 20mila euro di buoni postali nascosti dal marito «Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire». Aveva nascosto 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel camino, ma la moglie l'ha acceso per Natale e ...Scene di fantozziana memoria a Monteverde, dove la moglie di un signore ha acceso il camino e bruciato, erroneamente, 20mila euro di buoni postali. Infatti, il marito aveva nascosto il tesoretto dentr ...