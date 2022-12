Ristoranti contro la Fame è la più grande mobilitazione nazionale che unisce buon cibo e solidarietà Sono ben 132 gli esercizi aderenti | tra ristoranti stellati e pizzerie Fino al 31 dicembre | basta scegliere alcuni piatti nel menu per sostenere le famiglie povere in Italia e i bambini a rischio malnutrizione nel mondo Ma anche il 2023 si promette supersolidale

Leggi su iodonna

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cenare in unristorante,stellato, oppure in una pizzeria o in paninoteca, e contribuire a combattere la povertà e l’insicurezza alimentare, ine nel, semplicemente ordinando. È possibile, grazie all’iniziativala, la piùcheben 132 gli. Tra cui una new entry diprestigio: l’AlpINN Ristorante di Brunico, frutto della collaborazione tra lo chef Fabio Curreli e lo chef stellato Norbert Niederkofler. ...