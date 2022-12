Ridley Scott fa riscrivere il film su Bonaparte per Joaquin Phoenix | “Non era a suo agio | ha reso Napoleon qualcosa di speciale”

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha fattoper intero il. Potenza delle bizze o del talento delle star sulle pretese dell’autore (sempre chelo sia mai stato), l’attore premio Oscar per Joker ha voluto che il personaggio dell’imperatore francese fosse più nelle sue corde e quindi ha chiesto a, anzi allo sceneggiatore David Scarpa (quello di Tutti i soldi del mondo), di redigere da capo lo script utilizzando sue idee e suggerimenti. È stato lo stesso, durante un’intervista a Empire, a rivelare quello che è accaduto durante il lungo set di. “è la persona meno convenzionale che possiate incontrare. Non deliberatamente, ma per via della sua intuizione. Se ...

Questo film intramontabile fu il primo grande successo del registamentre il sequel, Aliens, fu invece diretto da James Cameron ed è uno dei rari casi in cui il secondo capitolo di una ...... ore 21:00 su Sky Cinema Action Russell Crowe e Cate Blanchett in una rivisitazione cinematografica del mito di Robin Hood, per la regia di.