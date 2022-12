Reddito alimentare e Carta Risparmio | cosa prevede la Manovra

Sky Tg24

- Al via la sperimentazione del '' per chi è in povertà assoluta: la manovra stanzia un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 per distribuire pacchi ...Viene istituito ilper fornire pacchi di cibo invenduto a chi è in povertà assoluta . leggi anche Pensioni edi cittadinanza, può cambiare tutto di nuovo: cosa rimane e ... Manovra: dal reddito alimentare ai congedi parentali, tutte le misure per le famiglie Sono diverse le misure volute dal governo per sostenere le famiglie e le donne. In alcuni casi termini e tempi sono ancora da definire ..."Nei primi undici mesi dell'anno è schizzata a più 692 per cento la Cig straordinaria concessa in Basilicata, con 9,7 milioni di ore contro 1,2 milioni di ore del periodo gennaio-novembre 2021": lo ha ...