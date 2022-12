Real Madrid | passi avanti per Majer

IlNapolista

Commenta per primo Ora è davvero tutto finito tra il Manchester United e la famiglia Ronaldo . Anche il figlio maggiore di Cristiano infatti ha lasciato i Red Devils e torna al passato: illo ha infatti nuovamente riaccolto nella propria cantera . Cristiano Junior vanta più di 50 gol in 20 partite con l'Under - 14. Il ritorno del figlio anon è però un indizio sul ...Ilha chiuso per il ritorno di Cristiano Ronaldo Jr, figlio del fuoriclasse portoghese attualmente svincolato Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Cornago, ilha ... Real Madrid, per la prima volta dal 2019 Benzema gioca senza fasciatura alla mano - ilNapolista