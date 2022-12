Real Madrid | fatta per il ritorno di Ronaldo | ma è il figlio Cristiano Jr

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilha chiuso per ildiJr,del fuoriclasse portoghese attualmente svincolato Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Cornago, ilha chiuso per ilnel proprio vivaio diJr. Ilmaggiore del fuoriclasse portoghese aveva già giocato con le giovanili del club spagnolo durante gli anni di permanenza del padre in Spagna.Jr. ha segnato più di 50 gol in 20 partite nelle Under 14. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilha chiuso per il ritorno di Cristiano Ronaldo Jr, figlio del fuoriclasse portoghese attualmente svincolato Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Edu Cornago, ilha ...Calciomercato Juventus, occasione Isco a gennaio Negli scorsi giorni il fantasista exha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia, dopo pochi mesi dal suo arrivo in ...