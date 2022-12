Rapina alle Poste nel Napoletano | i banditi sparano | uomo ferito alla gamba

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non si arresta l’escalation di rapine e furti in provincia di Napoli. Stamattina, a Grumo Nevano, due persone – entrambe con volto travisato e armati di pistola – hanno raggiunto l’ufficio postale di via Vittorio Venuto ed hanno minacciato un 34enne di origini pakistane per poi spararglinel, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere del Mezzogiorno

Reagisce al tentativo die viene colpito con da uno sparo a una gamba: è successo questa mattina, intorno10,45 a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in ...A finire in manette peraggravata S. L., 45enne di Arzano, già notoforze dell'ordine. L'intera azione si è svolta davanti agli occhi dei militari che eranospalle del 45enne, ... Grumo Nevano, spari durante la rapina alle Poste: uomo ferito a una gamba Un uomo è stato ferito a una gamba durante un tentativo di rapina avvenuto nei pressi dell'ufficio postale di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima, un 34enne di origini pakistane, si stava ...Un 34enne pakistano stava andando a fare un deposito in contanti all'ufficio postale: è stato ferito a una gamba ...