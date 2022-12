Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello | arrivano i finanziamenti da Rfi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le gare, dal valore totale di 135 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr, per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la prima fase delSane per il potenziamento dello scalo di Brescia.

BergamoNews.it

Se ne parla da tanto, in positivo e in negativo , ma ora la notizia che la gara per la sua realizzazione sia stata indetta rende chiaro che ilSan Pietro - Bergamo - Montello è ormai destinato a concretizzarsi presto, sempre nei limiti dei tempi (lunghi) necessari per questo tipo di interventi. La Rete Ferroviaria Italiana (...In particolare, si tratta dell'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la prima fase delSan Pietro - Bergamo - Montello e per il potenziamento ... Rfi sblocca i fondi per il raddoppio Ponte-Bergamo-Montello Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...