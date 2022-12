Raccolgono 62mila euro per comprare i diritti di “Last Christmas” degli Wham | “La odiamo | la faremo sparire”

LA NAZIONE

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...È un must del Natale. La colonna sonora delle festività da qualche decennio. Da quando - nel 1984 - il duo pop "Wham!" la produsse è La canzone (con la L maiuscola) ...